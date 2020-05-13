Американский баскетболист Деннис Родман рассказал, как познакомился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, когда в 2013 году впервые посетил Пхеньян с американской баскетбольной выставочной командой «Гарлем Глобтроттерс». По его словам, они провели «дикую» ночь с водкой, караоке и компанией «хорошеньких девушек». Об этом, согласно информации «Лайфа», сообщает New York Post со ссылкой на подкаст Hotboxin’ With Mike Tyson бывшего боксёра Майка Тайсона.

По словам Родмана, на момент поездки он ничего не знал о Северной Корее. Когда Ким Чен Ын сразу после игры подошёл поприветствовать его, он даже не понимал, кто перед ним стоит.

— Он спросил: «Тебе нравится моя страна?» — и я ответил: «Да, она в порядке, она крутая, всё окей», — рассказал спортсмен.

После этого лидер Северной Кореи признался, что изначально они ждали Майкла Джордана, но так как он не приехал, решили позвать его. Затем Ким Чен Ын пригласил Родмана на ужин.

— «Давай поужинаем сегодня вечером. Немного караоке и немного водки, немного хорошеньких девушек и тому подобное». Следующее, что я помню — мы ужинаем, и мы пьяные вусмерть, он начинает петь в караоке, и я понятия не имею, что он поёт, — вспоминает тот вечер спортсмен.

Затем, по словам баскетболиста, вошла группа из 18 «горячих» женщин, которые исполняли главную песню из ТВ-шоу 1978 года под названием «Даллас». Как рассказал Родман, тогда он предложил девушкам разучить несколько песен к его следующему визиту в страну. Баскетболист также отметил, что в тот вечер не говорил с Ким Чен Ыном о политике, потому что приехал в Северную Корею, чтобы «нести с собой спорт».

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