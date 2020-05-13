ОПЕК в очередной раз скорректировал в сторону ухудшения прогноз снижения мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса.

Теперь картель ожидает, что по итогам текущего года спрос упадет на 9,07 млн баррелей в сутки (до 91,1 млн баррелей), что на 2,23 млн баррелей превышает предыдущий прогноз, сообщает ТАСС.

Еще в прошлом месяце ОПЕК прогнозировал падение спроса по итогам 2020 года на 6,8 млн баррелей в сутки, отмечая, что оно станет крупнейшим в истории.

Картель также предполагает, что наиболее сильно падение спроса в крупнейших мировых потребителях нефти проявится во II квартале 2020 года. «Сокращение спроса в 2020 году может быть смягчено более быстрым, чем ожидается сейчас, ослаблением правительственных мер по борьбе с распространением коронавируса и более быстрым реагированием экономического роста на дополнительные меры поддержки», — считают в ОПЕК.

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