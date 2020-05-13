Американская художница Эллен Макомбер из Нового Орлеана разработала уникальную маску с небольшим отверстием для соломинки, чтобы человеку было комфортно пить коктейли, не снимая защитной ткани с лица. Об этом она рассказала The New York Post.

По ее словам, это была идея ее знакомого — шить защитные маски именно такого формата. Кроме того, жители Нового Орлеана очень любят спиртные напитки, отметила она. Чтобы сделать глоток коктейля, человеку не придется снимать и снова надевать маску, из-чего появляется больше вероятности заразиться на вечеринках.

По информации издания, Макомбер и ее коллега потратили около недели на изготовление 40 авторских масок. В их составе использовали хлопок в сочетании с разноцветными декоративными тканями и стразами. Уточняется, что стоимость такого товара — 30 долларов за штуку.

«Мы сначала хотели сделать украшение для губ, но чтобы клапан не оставался открытым постоянно, решили просто вставить второй слой защитной сетки. Вам остается только наклонить соломинку к себе и не надо лишний раз прикасаться руками к лицу», — заявила Макомбер в интервью Fast Company.

Автор также напомнила, что не является экспертом в данной области, и ее маски не стоит считать наилучшей формой профилактики заражения коронавирусом. При этом она сказала, что это изобретение восполнило критический пробел на рынке. Люди смогут встречаться и вместе пить напитки, избегая риски инфицирования.

Minval.az