Вице-спикер Сената Польши Станислав Карчевский объявил, что уходит с этой должности, чтобы работать врачом.

Об этом сообщает новостной канал TVN24.

Станислав Карчевский, который относится к правящей партии Польши «Право и справедливость», в среду утром объявил, что возвращается к медицинской профессии, но не уходит из политики.

Он добавил, что «продолжит быть сенатором и будет сотрудничать».

«В этом году у меня заканчивается срок действия лицензии на медицинскую практику, и это прекрасная профессия», — отметил он.

Он признал, что сотрудничество со спикером Сената Томашем Гродзким (оппозиционная «Гражданская коалиция») «не складывается хорошо».

«Понимания нет, а я думал, что будет. В конце концов, мы оба хирурги. Мы плохо работаем, и я уже смирился с этим», — сказал Карчевский.

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