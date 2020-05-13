Иран зафиксировал рост случаев заражения коронавирусом за сутки – почти две тысячи, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

«За прошедшие сутки по всей стране удалось выявить 1958 случаев заражения COVID-19, что свидетельствует об относительном росте числа заражений. Всего же число заражений возросло до 112 725», — сказал он в эфире телеканала IRINN.

При этом, по его словам, всего выздоровели не менее 89 428 человек, а за прошедшие сутки скончались 50 человек. Всего же число жертв с 19 февраля, когда были выявлены первые случаи COVID-19 в стране, достигло 6783.

Что касается суточного прироста жертв, то в последнее время он стабилен — в районе 50.

Озвученные им данные по заразившимся за сутки стали резким скачком почти на треть от выявленного накануне числа новых больных (12 мая их было 1481), число новых случаев впервые за долгое время вновь приблизилось к двум тысячам.

Minval.az