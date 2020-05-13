Франция призывает страны Евросоюза ответить экономическими санкциями на планируемое распространение израильского суверенитета на Иорданскую долину и крупные поселенческие анклавы в Иудее и Самарии.

При этом, как считают в Париже, ответные действия должны быть сходными с теми, как после российской аннексии Крыма.

По данным агентства Рейтерс, французские дипломаты уже начали консультации по этому поводу с европейскими партнерами, а более подробно инициатива будет обсуждаться на запланированной на 15 мая встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Пока неясно, о каких именно санкциях идет речь. Согласно процедуре, предложение должно вначале быть рассмотрено Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей (European Union External Action), а только после этого поступить на голосование. При этом в поддержку должны выступить все без исключения 27 государств, входящих в ЕС.

Примерно треть из этих государств, в том числе Франция, Швеция, Люксембург, Бельгия, Ирландия, Испания, традиционно занимают пропалестинскую позицию и крайне негативно относятся к Израилю. Высока вероятность, что они будут голосовать в поддержку санкций.

На другом полюсе находятся Чехия, Австрия, Венгрия, Болгария, Румыния, которые наиболее дружественно настроены в отношении к Израилю. Остальные государства занимают более нейтральную позицию, и результаты их голосования во многом зависят от рассматриваемого вопроса.

Перспектива аннексии части территорий, которые международное сообщество традиционно считает «палестинскими», воспринимается негативно в большинстве стран ЕС, однако это не означает, что все они без исключения выступают за жесткие санкции против Израиля.

Официальный представитель ЕС уже заявил, что «аннексия противоречит международному праву», и предупредил, что «Евросоюз оставляет за собой право отреагировать соответствующим образом».

По мнению источников Reuters, на самом деле за инициативой по введению санкций против Израиля стоит не Франция, в Жозеп Боррель Фонтельес, верховный комиссар ЕС по внешней политике и безопасности. Своими антиизраильскими взглядами он известен еще с тех пор, когда занимал пост министра иностранных дел Испании, на который был избран от Испанской социалистической рабочей партии.

По мнению инициаторов санкций против Израиля, таковые должны быть сравнимы с теми, что были наложены на Россию после аннексии Крыма. Разумеется, Израиль масштабами не сравним с Россией (его, например, невозможно изгнать из Большой восьмерки), но перспектива «быть уравненным в правах с РФ» малоприятная.

На практическом уровне ЕС ввел персональные санкции против ряда компаний и функционеров, запретил импорт продукции из Крыма, а туристическим судам — входить в крымские порты. Также были приостановлены инвестиции, деловое сотрудничество в инновационных отраслях и пр.

Minval.az