14 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Утром местами ожидается туман. Днем будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 12-15, днем 18-21, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45 %.

В районах Азербайджана возможны дожди, град, в некоторых местах ожидается туман. Местами усилится западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 13-18 градусов тепла.

Minval.az