Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал призыв Москвы к мировому сообществу не разрушать системы здравоохранения уязвимых стран путем односторонних санкций, отказавшись от этой практики хотя бы на время пандемии коронавируса.

Ответ генсека приводит РИА Новости. «Я полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с аспектами этого глобального вызова. Я призываю государства-члены ООН, включая Российскую Федерацию, поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения», — говорится в письме.

Гуттериш также выразил признательность российской стороне за поддержку глобальной инициативы ООН по прекращению огня в горячих точках в рамках совместного противодействия COVID-19.

Напомним, что ранее с призывом отказаться от санкций к странам ЕС, к США и к межпарламентским институтам обратился глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В свою очередь, российский МИД не раз говорил о пагубном влиянии национального эгоизма на ситуацию с пандемией и приводил в качестве примера действия правительства США, не позволившего доставить гуманитарные грузы с медицинским оборудованием на Кубу. Кроме того, в Москве отмечали тревожное положение дел, которое сложилось в системе здравоохранения Сирии.

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