США решили наказать Китай за пандемию жесткими санкциями. Проект ограничений, который уже передали в Сенат, масштабен — там и заморозка активов, отзыв виз, приостановка кредитования и запрет на размещение ценных бумаг на биржах за океаном.

Дать ход документу конгрессмены обещали через 2 месяца и потребовали от Пекина за этот срок предоставить все данные по распространению вируса. После того, как инфекция добралась до Белого Дома, там обязали всех носить защитные маски, передает телеканал «РЕН ТВ».

Впрочем, Дональд Трамп по-прежнему не видит в этом необходимости. По такому же принципу действуют вице-президент и пресс-секретарь американского лидера.

А вот военные США, похоже, вообще забыли о безопасности. На борту эсминца «Дональд Кук» они закатили вечеринку и устроили обряд посвящения — о масках или дистанции даже речи не шло.

А Британия сегодня пополнила список стран, которые смягчили режим изоляции. Там разрешили занятия спортом на улицах, прогулки и поездки на дальние расстояния. С ослаблением мер Европа теперь привыкает к новой реальности — в метро и у магазинов очереди, в спортзалах заранее резервируют пустые места, а в общественном транспорте проверяют не только билеты, но и наличие масок.

Minval.az