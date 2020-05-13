Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально признали самым пожилым геймером в мире 90-летнюю жительницу Японии Хамако Мори, сообщили на сайте издания.

Рекордсменка начала играть 39 лет назад, примерно в 1981 года. Она заинтересовалась этим, когда увидела детей, которых было не оторвать от приставок и джойстиков. Опытным геймером рекордсменка стала не сразу. Сначала Хамако Мори часто проигрывала.

Но со временем освоила ходы и маневры и сейчас рассказывает о том, как проходить миссии и уничтожать врагов на своем YouTube-канале «Gamer grandma». На него подписаны 187 тысяч пользователей, которые оставляют под ее стримами множество положительных комментариев.

Несмотря на преклонный возраст и миловидность, Хамако Мори предпочитает играть в жесткие шутеры вроде «Call of duty: Modern warfare» или гонках «на выживание», таких как «GTA 5».

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