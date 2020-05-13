Иранским ученым удалось создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус возможно выявить за полминуты, передает РИА Новости.

Новинка была продемонстрирована во вторник в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари.

По данным агентства Mehr, набор способен выявить наличие или отсутствие коронавируса в течение 30 секунд с точностью до 95%. Отмечается, что тест-система может выявить COVID-19 на начальных стадиях, а также другие вирусы.

Однако, как заявил Саттари, тест-система, произведенная компанией научных разработок в сфере нанотехнологий «Кимиа», пока не прошла сертификацию.

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