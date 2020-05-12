В Южной Корее после роста количества заражений в связи с открытием ночных клубов и баров, намерены выявить потенциальных переносчиков коронавируса, собрав данные с мобильных телефонов, пишет «Интерфакс».

Южнокорейские власти заявили, что при помощи технологий они планируют найти всех тех, кто посетил ночные клубы и бары в районе Итхэвон в Сеуле, где сосредоточены увеселительные заведения.

По словам мэра Сеула Пака Вон Суна, не менее 100 новых случаев заражения, выявленных в последние дни, произошли именно в барах и ресторанах района Итхэвон.

Всего этот район посетили 10905 человек. Все они получат на свои мобильные телефоны сообщения с просьбой сдать тест на коронавирус.

После этого в Сеуле, а также в соседнем Инчхоне и в городе Дегу на юге страны, вновь закрыли все клубы и бары.

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