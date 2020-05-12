Всех прибывающих в Таиланд иностранных туристов могут обложить сбором до 300 бат после окончания пандемии, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на Bangkok Post.

«После возобновления международных рейсов в Таиланде может быть введен въездной налог в размере до 300 бат для всех прибывающих в страну иностранных туристов. Налог будет включен в стоимость авиабилетов и будет частью страховки путешественников на случай пандемии», — пишет газета.

На данный момент не определено, как налог будут взимать с туристов, прибывающих наземным или морским транспортом.

«Вопрос о введении подобного сбора был инициирован министерством туризма и спорта страны в прошлом году, однако был отложен из-за пандемии. Сбор планируется направить в туристический фонд, который поддерживает благосостояние отрасли и обеспечивает безопасность туристов», — отмечает издание.

На данный момент размер налога еще не утвержден окончательно, и может быть снижен до 100-200 бат. В случае, если сбор будет утвержден, об этом объявят до четвертого квартала, чтобы путешественники могли подготовиться заранее.

«После начала пандемии в Таиланде снизили прогноз по иностранному турпотоку в 2020 году до 16 млн прибытий. Однако, и эта цель может оказаться недостижимой. Раньше октября-декабря в стране не ждут восстановления международного туризма», — заключает Bangkok Post.

Minval.az