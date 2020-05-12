Вопрос приобретения Турцией российский ЗРК С-400 остаётся главной проблемой в отношениях Вашингтона и Анкары. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил спецпредставитель США по Сирии и один из ведущих в США дипломатов по связям с Турцией Джеймс Джеффри.

«С-400 — это огромный вопрос… это исключительно сложный вопрос, потому что он касается крупнейшей инвестиции в оборону США и их союзников со Второй мировой войны — истребитель F-35», — сказал он.

По его словам, действия турецкой стороны «подрывают потенциал этого истребителя».

«Две стороны оказались в застое по этому вопросу. Это самая большая проблема. В остальном мы с Турцией вполне хорошо ладим по большинству вопросу, включая Ливию, НАТО, Кавказско-черноморский регион, Сирию и Ирак», — добавил Джеффри.

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