Брюсселю в связи с угрозой коронавируса придется пересмотреть вопрос о выделении средств в оборонный фонд союза, однако ЕС на фоне нынешней ситуации придется укреплять оборону, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы вынуждены полностью поменять наш подход в отношении наших финансовых перспектив, поскольку у нас новый, абсолютно иной сценарий. Я надеюсь, что при этом сценарии ресурсы, выделенные на оборону, политику в области безопасности не сократятся», — сказал он в ответ на вопрос о влиянии экономических последствий коронавируса на оборонный фонд ЕС (цитата по «Интерфаксу»).

Он пояснил, что коронавирус стал новой угрозой для ЕС, поэтому союзу необходимы более значимые меры в сфере обороны и безопасности. Боррель указал на необходимость и «более сильной Европы в мире», однако не стал раскрывать детали этих инициатив, отметив, что работа над ними продолжается.

Minval.az