Не более 50-60% отелей Турции предстоящим летом смогут принимать туристов, рестораны отелей продолжат предлагать гостям шведский стол, но с ограничениями, рассказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

По словам Эрсоя, в аэропортах, отелях и ресторанах, а также на пляжах будет соблюдаться социальное дистанцирование в 1,5 метра. «В ресторанах столики должны быть расставлены на расстоянии 1,5 метра, при этом расстояние между стульями за столом составит 60 см. Эти правила не коснутся семей за одним столом, поскольку они уже и так контактируют друг с другом», — цитируют министра турецкие СМИ.

Министр заявил, что шведский стол в турецких гостиницах сохранится, но туристы не смогут сами класть еду на тарелки, это будет делать персонал в перчатках и масках. Кроме того, блюда будут стоять за стеклянными витринами.

«Не стоит тешить себя большими ожиданиями в этом году, я думаю, что, если откроется 50-60% гостиниц страны, чтобы принять туристов, это будет уже хорошо», — подчеркнул он в интервью газете Haberturk.

Minval.az