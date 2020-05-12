Ученые Тартуского университета в Эстонии обнаружили две уникальные мутации коронавируса, которые встречаются только на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета.

«По сравнению с первоначальным штаммом, распространявшимся в Китае, у эстонских штаммов выявлено восемь мутаций, которые встречаются и в других регионах мира, и две мутации, которые на данный момент обнаружены только в Эстонии», — сообщили в университете.

Специалисты намерены проанализировать полный геном вируса на основании проб, взятых у большего числа пациентов, чтобы уточнить пути распространения вируса в случаях, когда источник заражения неизвестен.

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