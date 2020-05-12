Турция направила в Албанию и Северную Македонию груз медицинской помощи для борьбы с коронавирусом нового типа (COVID-19).

Военно-транспортный самолет ВВС Турции с медицинским грузом вылетел во вторник из военного аэропорта «Этимесгут» в Анкаре.

Груз был подготовлен Турецким красным полумесяцем по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает агентство «Анадолу».

Турция направила в Северную Македонию 75 тысяч хирургических масок, 10 тысяч перчаток, 10 тысяч защитных комбинезонов, 2 тысячи защитных очков, 2 тысячи масок N149, а в Албанию — 75 тысяч хирургических масок, 4 тысячи перчаток, 2 тысячи защитных комбинезонов и 2 тысячи защитных очков.

Страны, получившие помощь в борьбе в пандемией, выразили благодарность Турции за оказанную поддержку.

Гендиректор Турецкого Красного Полумесяца Ибрагим Алтан сообщил журналистам, что за последние дни помимо Северной Македонии и Албании Турция направила помощь в Доминиканскую Республику, Гаити, Польшу и Молдову.

Турция в период пандемии отправила грузы с медпомощью в более чем, 60 стран мира, в том числе США, ЮАР, Палестину, Италию, Испанию, Македонию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Косово, Великобританию, Сомали, Тунис и многие другие страны.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что за помощью к Турции обратились уже 128 стран.

Minval.az