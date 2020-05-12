Во время антиправительственных митингов в Гонконге ночью полиция арестовала более 200 протестующих.

Об этом со ссылкой на данные правоохранителей сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Около 230 человек в возрасте от 12 до 65 лет были арестованы по различным обвинениям, включая незаконные собрания, владение определенными предметами с намерением уничтожить или повредить имущество, отсутствие при себе документов, подтверждающих личность», — сказано в публикации.

Кроме того, еще 19 человек оштрафовали за нарушение регламента предотвращения и контроля заболеваний, запрещающее собираться больше чем восьми человек в любом публичном пространстве.

Полиция также применяла перечные баллончики, чтобы разогнать людей, которые окружили офицеров.

«Полиция осуждает протестующих за неуважение к мероприятиям правительства по предотвращению и контролю заболеваний, а также за участие или организацию запрещенных групповых собраний», — заявили в полиции.

В свою очередь протестующие требуют полной демократии на полуавтономной китайской территории, а также расследования действий полиции в подавлении демонстраций.

Напомним, что ранее в Гонконге на фоне протестов прошли местные выборы. Только за первые два часа голосования явка втрое превысила показатель 2015 года. Активисты призвали не ставить голосование под угрозу.



Minval.az