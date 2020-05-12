Власти Китая отправят на работу на заводы в другие регионы Китая турок-уйгуров из так называемых «центров по перевоспитанию» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Как сообщает газета South China Morning Post, решение принято в рамках программы по трудоустройству десятков тысяч уйгуров, завершивших программу «перевоспитания» в одном из центров Синьцзяна.

На фоне разрушительного влияния нового типа коронавируса (СOVID-19) на экономику Китая, Пекин стремится продемонстрировать успех своей политики по лагерям, вызывающим серьезную критику международных правозащитных организаций.

По данным китайского издания, 50 тысяч уйгуров будут отправлены в город Шэньчжэнь, более 30 тысяч — в город Шаогуань.

Согласно докладу Австралийского института стратегической политики, в 2017-2019 годах свыше 80 тысяч турок-уйгуров из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР принудили к работе на предприятиях КНР.

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