Военнослужащего армии Израиля убили брошенным камнем в ходе рейда на Западном берегу реки Иордан, сообщили в армейской пресс-службе.

Отмечается, что 21-летнего сержанта убило камнем в ходе операции в деревне Ябад, он служил в разведывательной бригаде Голани.

По сообщениям местных СМИ, целью рейда был арест четырех разыскиваемых палестинцев. Солдаты арестовали подозреваемых, а когда начали выходить из деревни, местные жители начали забрасывать их камнями. На погибшего бросили камень с крыши одного из домов.

Minval.az