Страны, снявшие карантинные ограничения, фиксируют вспышки заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в Женеве, передает Си-Эн-Эн.

«В выходные мы увидели признаки вызовов, которые могут быть впереди. В Южной Корее бары и клубы были закрыты, поскольку подтвержденный случай коронавируса привел к необходимости отследить большое количество контактов», — сказал Гебреисус.

В Ухане впервые более чем через месяц выявили новый случай COVID-19.

«Германия также сообщила об увеличении случаев после снятия ограничений. К счастью, во всех трех странах есть системы для обнаружения зараженных и реагирования на вспышки», — добавил глава ВОЗ.

Организация выпустила рекомендации, которые нужно учитывать, прежде чем отменять карантин.

«ВОЗ тесно сотрудничает с правительствами, чтобы обеспечить сохранение ключевых мер здравоохранения для решения проблемы снятия ограничений. Пока не будет вакцины, всесторонний пакет мер — это наш самый эффективный инструмент для преодоления COVID-19», — подчеркнул Гебреисус.

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