Турция введет новые ограничения для иностранных туристов, согласно которым ни один посещающий страну путешественник не сможет въехать в нее без справки об отсутствии коронавируса. С таким заявлением выступил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. Его слова приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, по заверению министра, власти обяжут всех иностранцев и местных граждан, возвращающихся из-за границы, пройти тестирование на COVID-19 в аэропортах страны. Отмечается, что с июня министерство здравоохраненияорганизует работу специальных лабораторий, которые будут проверять пассажиров на наличие вируса, в основных аэропортах Турции.

Эрсой также уточнил, что тестирование будет осуществляться до прохождения паспортного контроля и займет не больше двух-трех минут. О результате каждый пассажир сможет узнать через пять-шесть часов, и если он окажется положительным, то туриста немедленно изолируют в отеле и установят, с кем он контактировал.

Министр добавил, что работа лабораторий будет организована таким образом, чтобы избежать большого скопления людей и обеспечить максимальный комфорт приезжающих в страну гостей.

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