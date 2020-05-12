Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что, несмотря на то, что Германия вступает в «новую фазу пандемии» с менее жесткими ограничениями, жителям следует придерживаться «базовых требований», необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа. Соответствующее краткое заявление она сделала в понедельник, 11 мая, в Берлине перед заседанием правительства, посвященном проблемам борьбы с пандемией.

«Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии и что теперь будет необходимо, чтобы наряду с ослаблением (ограничительных мер. — ред.) у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться основных предписаний: соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям. Это очень важно», — подчеркнула она.

Как отмечает агентство Reuters, на данном этапе в фокусе внимания будут находиться две задачи: органам здравоохранения предстоит тщательнее отслеживать цепочки заражения и изолировать заболевших.

Minval.az