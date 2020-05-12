Заключенные в округе Лос-Анджелес пытались намеренно заразиться коронавирусом, чтобы досрочно выйти из тюрьмы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на шерифа Алекса Виллануэву.

По словам шерифа, на видео с камер, снятом в прошлом месяце, видно, как заключенные в центре содержания Питчесса пили из одной бутылки горячую воду, чтобы поднять температуру, и передавали друг другу маску. Отмечается, что на данный момент неизвестно, был ли у кого-то из заключенных к тому моменту зафиксирован коронавирус.

«Страшно осознавать, что кто-то будет намеренно себя заражать», — приводит телеканал слова шерифа.

Сообщается, что спустя неделю у 21 заключенного был обнаружен COVID-19.

«До этого у нас не было (заключенных с) положительным результатом, но теперь это также отразилось на персонале», — сказал шериф.

Сами заключенные, по словам Виллануэвы, отрицают, что пытались намеренно заразиться.

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