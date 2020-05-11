Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,1 тысячи, скончались 55 пациентов, общее число заразившихся превысило 139 тысяч.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта.

«Сегодня выявлены 1114 новых случая, всего заразившихся – 139 774. Мы потеряли сегодня 55 пациентов, всего умерших — 3841. Вылечились сегодня 3089 пациентов, всего – 95 780», — заявил Коджа.

Minval.az