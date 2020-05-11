Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 4 миллионов заражений COVID-19», — сказал он.

Глава ВОЗ напомнил, что многие страны уже начали постепенно снимать ограничения, введенные ранее для борьбы с COVID-19. По его мнению, такие действия должны быть постепенными, с учетом развития ситуации с пандемией в каждой отдельной стране.

Minval.az