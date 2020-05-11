ФБР и министерство внутренней безопасности США намерены в ближайшие дни публично предупредить, что хакеры из Китая пытаются получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса COVID-19, пишет The New York Times.

По мнению администрации США, китайцев также интересуют результаты исследований в США по созданию лекарства от коронавируса.

В черновой версии документа, который собираются обнародовать власти США, утверждается, что имеющие отношение к властям КНР хакеры стремятся незаконно получить доступ к ценной интеллектуальной собственность и к информации о здравоохранении. Речь идет о вакцинах, о методах лечения, а также — о тестах на выявление вируса.

Согласно информации Вашингтона, целью хакеров является как госучреждения, так и частные американские лаборатории.

Газета отмечает, что это очередной выпад властей США против Китая по поводу коронавируса.

В Вашингтоне часто повторяют, что Пекин, вероятно, мог сделать больше для того, чтобы избежать распространения заболевания по всему миру.

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