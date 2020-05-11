Ученые из Китая опубликовали научную работу, в которой сообщили, что коронавирус может инфицировать женские репродуктивные органы. Таким образом, SARS-CoV-2 потенциально способен приводить к бесплодию, считают авторы статьи.

Российские специалисты отмечают, что известно много вирусов, приводящих к проблемам с фертильностью. Однако для SARS-CoV-2 это пока лишь гипотеза. Необходимо наблюдать за здоровьем переболевших женщин, а также беременных, чтобы сделать более точные выводы, отметили они, сообщает газета «Известия».

В начале мая ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Jining Medical University) опубликовали статью, в которой приведены данные о возможном влиянии заражения коронавирусом на репродуктивную систему женщин. По их мнению, патоген может проникать в органы мочеполовой системы, из-за того что на их клетках в большом количестве представлены рецепторы ACE2, которые являются входными воротами для коронавируса. Через них инфекция попадает в клетки организма.

Как сказано в статье, в науке уже представлено много данных о наличии этого белка в печени, почках, ЦНС, а не только в легких. Однако данных о женской половой системе пока крайне мало.

Minval.az