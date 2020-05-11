Глава министерства инфраструктуры и транспорта Италии Паола де Микели заявила, что восстановление авиасообщения Италии с другими странами будет зависеть от того, насколько острую фазу эпидемии коронавируса они переживают.

«Я думаю, что мы не будем связывать с Италией те страны, которые находятся в острой фазе. Те же, где эпидемиологический кризис идет на спад, будут вновь соединены с Италией», — заявила она в ходе онлайн-пресс-конференции для иностранной прессы.

«В этом случае, для всех, кто прилетит на самолетах, мы сохраним на продолжительный период времени указания по сдерживанию заражения – чтобы после посадки замерялась температура, чтобы пассажир заполнял под свою ответственность заявление о том, как прожил этот период в своей стране, то есть были ли у него опасные контакты. Мы тогда попросим у этого пассажира сведения о том, в какие места он направится, чтобы в критических ситуациях у нас была минимальная возможность его найти», — сказала министр.

Говоря о перспективах восстановления авиасообщения, глава итальянского минтранса заявила, что при сохранении нынешнего течения эпидемии возобновление передвижения между итальянскими регионами можно ожидать в начале июня, после чего «проводить оценки» о поездках за пределы Италии.

При этом, по ее словам, останется обязательным ношение маски на борту самолета, а в аэропортах продолжатся санитарные проверки при вылете из Италии. Кроме того, Де Микели заявила, что будущие туристы, приезжающие в Италию, не окажутся в карантине, решение об их помещении под этот режим по их возвращении на родину будет зависеть от их страны.

Minval.az