Игрок итальянского футбольного клуба «Аталанта» Андреа Ринальди умер из-за разрыва аневризмы головного мозга. Ему было всего 19 лет.

«Ты был последним на поле, кто сдавался. Ты боролся до последнего за свою жизнь. Твоя улыбка будет жить в наших сердцах. Прощай, Андреа», — говорится в сообщении на сайте клуба.

По данным СМИ, Ринальди привезли в реанимацию в Варезе с диагнозом «аневризма сосудов головного мозга» в пятницу, 8 мая. Врачи боролись за его жизнь, но спасти молодого человека не удалось.

Он играл на позиции полузащитника в молодежном составе «Аталанты». Ринальди был воспитанником клуба из Бергамо. В сезоне-2019/2020 он играл на правах аренды составе «Леньяно» из итальянской Серии D.

View this post on Instagram Imparo dai miei errori. A post shared by Andrea Rinaldi (@_andrearinaldi_) on May 3, 2020 at 12:38pm PDT

Minval.az