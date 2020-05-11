В китайском городе Ухань в провинции Хубэй был уволен один из чиновников, после того, как в мегаполисе было зарегистрировано шесть новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Чжан Юйсинь был снят с должности секретаря и члена рабочего комитета КПК улицы Чанцин за неэффективное управление жилым микрорайоном Саньминь, который административно подчиняется улице Чанцин», – говорится в сообщении.

В минувшую субботу и воскресенье власти Уханя сообщили о шести новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Все они были выявлены в жилом микрорайоне Саньминь, где ранее было обнаружено 20 человек с коронавирусной инфекцией.

По сообщению начальника управления здравоохранения района Дунсиху Ли Пина, тесты на нуклеиновую кислоту будут организованы в ближайшие дни для более 20 тысяч человек.

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