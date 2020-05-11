Власти КНДР согласились принять помощь от других стран для борьбы с пандемией коронавируса. На данный момент Китай готов усилить противоэпидемическое сотрудничество с Северной Кореей.

Однако в Пхеньяне утверждают, что внутри страны никто не инфицирован. Несмотря на такие доводы власти КНДР ввели различные ограничения. Так, границы страны были закрыты ещё в январе 2020 года, передает онлайн-издание «News.ru».

Однако тогда сообщалось, что причиной стала вспышка коронавируса в соседнем Китае. Также в апреле был зафиксирован ажиотажный спрос на продукты питания.

Отмечается, что свою помощь КНДР в борьбе с коронавирусом предложила и Россия.

Minval.az