Сотрудники Института вирусологии Уханя раскрыли особенности работы лаборатории с самой высокой степенью биобезопасности, где исследуются наиболее опасные микроорганизмы. Об этом сообщает South China Morning Post в понедельник, 11 мая.

«Мы приняли ряд мер для обеспечения того, чтобы ни один вирус не мог покинуть нашу лабораторию», — заявил директор Уханьской государственной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин.

По его словам, в лаборатории действуют строгие правила обращения с отходами и инфекционными материалами. Все исследователи, проводящие лабораторные опыты, должны проходить ежегодные оценки физического и психического здоровья. В частности, речь идет об артериальном давлении и температуре.

Сотрудники также должны информировать центр мониторинга о каждом входе и выходе из лаборатории. Чжимин подчеркнул, что никому не разрешается находиться в лаборатории в одиночку.

В лаборатории используется технология отрицательного давления, рассказал директор. Поэтому воздух, циркулирующий внутри здания, не выходит наружу, пояснил он.

Другие загрязненные отходы обрабатываются в машинах с высокой температурой и высоким давлением, а затем утилизируются компаниями, имеющими лицензию на обработку медицинских отходов, говорится в статье.

Minval.az