Гражданка Италии Сильвия Констанцо Романо, освобожденная в Кении из рук похитителей при содействии турецких спецслужб, приняла ислам и поменяла имя на Айша.
Романо, отправившаяся в Африку в качестве волонтера гуманитарной организации Africa Milelel, была похищена в Кении 20 ноября 2018 года, передает «Анадолу».
В результате скоординированных действий Национальной разведывательной организации Турции (MIT) и спецслужб Италии девушка была освобождена и вернулась в Италию.
Освобождение Романо вызвало широкий отклик в итальянском обществе.
Итальянские СМИ напомнили, что после получения высшего образования в области детской психологии Романо отправилась помогать детям в Кению и была похищена в портовом городе Чакама боевиками террористической группировки «Аш-Шабаб».
По прибытию в Рим, Романо дала первые показания в прокуратуре. По словам девушки, за годы пребывания в лагерях «Аш-Шабаб» она пришла к выводу, что надо принять Ислам.
Романа подчеркнула, что сделала свой выбор без какого-либо принуждения и после принятия Ислама выбрала себе новое имя Айше, в честь жены пророка Мухаммеда.
Газета La Stampa пишет, что итальянское правительство опровергло утверждения о выкупе за Романо.