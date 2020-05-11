Гражданка Италии Сильвия Констанцо Романо, освобожденная в Кении из рук похитителей при содействии турецких спецслужб, приняла ислам и поменяла имя на Айша.

Романо, отправившаяся в Африку в качестве волонтера гуманитарной организации Africa Milelel, была похищена в Кении 20 ноября 2018 года, передает «Анадолу».

В результате скоординированных действий Национальной разведывательной организации Турции (MIT) и спецслужб Италии девушка была освобождена и вернулась в Италию.

Освобождение Романо вызвало широкий отклик в итальянском обществе.

Итальянские СМИ напомнили, что после получения высшего образования в области детской психологии Романо отправилась помогать детям в Кению и была похищена в портовом городе Чакама боевиками террористической группировки «Аш-Шабаб».

По прибытию в Рим, Романо дала первые показания в прокуратуре. По словам девушки, за годы пребывания в лагерях «Аш-Шабаб» она пришла к выводу, что надо принять Ислам.

Романа подчеркнула, что сделала свой выбор без какого-либо принуждения и после принятия Ислама выбрала себе новое имя Айше, в честь жены пророка Мухаммеда.

Газета La Stampa пишет, что итальянское правительство опровергло утверждения о выкупе за Романо.

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