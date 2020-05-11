Телерадиокомпания IRIB опубликовала видео, на котором видны последствия попадания ракеты по судну Военно-морских сил Ирана.

На кадрах запечатлен пострадавший корабль со снесенной надстройкой на палубе, из которого идет черный дым. При этом, по данным иранских СМИ, судно в итоге не утонуло и при помощи тягача было пришвартовано у побережья.

اولین فیلم از #ناوچه_کنارک بعد از حادثه شب گذشته pic.twitter.com/PeoRdedbfw — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) May 11, 2020

Инцидент с судном поддержки и обеспечения «Конарак» произошел 10 мая, во время учений в районе порта Джаск в Оманском заливе. Погибли 19 человек, еще 15 пострадали. Как сообщали СМИ, в корабль могла попасть ракета, выпущенная иранскими же военными, из-за несоблюдения дистанции от цели, по которой велся огонь.

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