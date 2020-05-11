Польские ученые создали калькулятор для подсчета вероятности летального исхода при коронавирусе, сообщает РИА Новости в понедельник, 11 мая.

По словам представительницы Поморского научно-технологического парка Магдолены Малара-Щвитоньской, программа «учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний».

Тестирование калькулятора показало, что риск смерти от коронавируса для 30-летних мужчины и женщины без сопутствующих заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология) составляет 0,03 и 0,02 процента соответственно.

У заразившихся коронавирусом людей в возрасте 80 лет с сахарным диабетом и онкологией вероятность летального исхода составляет 25,86 процентов (у мужчин) и 14,03 процента (у женщин).

«Риск смерти от COVID очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний. Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1 процента случаев со смертельным исходом COVID-19», — пояснил главный разработчик калькулятора, доктор медицинских наук Петр Бандош.

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