Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон станцевал в больничной палате со стойкой для капельницы. Видео спортсмен выложил на своей странице в Instagram.
Американец сопроводил ролик подписью «Когда ты собираешься выписаться из больницы».
Фергюсон был госпитализирован 10 мая после поражения в бою за титул временного чемпиона UFC от соотечественника Джастина Гэтжи.
Спортсмен пропустил множество ударов, у него был диагностирован перелом орбитальной кости.
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“Recovery🌱Dayze” 🦸♂️ When You’re About To Get Discharged From The Hospital #LetMeOut 💪😆🤙 # MothersDayVibes PostFight #ufc249 🇺🇸🏆🇲🇽