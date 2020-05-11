Канадские ученые проанализировали мартовскую статистику по темпам распространения коронавируса нового типа в разных регионах мира и пришли к выводу, что климатические условия и температура воздуха никак не влияют на характер развития пандемии. Их выводы опубликовал Canadian Medical Association Journal.

«Вирус не исчезнет летом, как многие надеются. Очень важно это понимать. С другой стороны, наши наблюдения показывают, что на скорость распространения эпидемии напрямую влияет жесткость карантина. Пока это единственный метод борьбы с вирусом, поэтому крайне важно его поддерживать», — пояснила эпидемиолог из Западного университета в Лондоне (Канада) и один из авторов исследования Дионна Гесинк.

С самого начала вспышки коронавируса нового типа ученые спорят, что произойдет с распространением эпидемии летом, когда температура воздуха в большинстве регионов планеты повысится. Теоретические расчеты, которые ученые делали на основе первых наблюдений за SARS-CoV-2 и типичных характеристик коронавирусов, которые вызывают простуду, указывали как на то, что эпидемия замедлится, так и на то, что ничего не изменится.

Канадские эпидемиологи впервые детально просчитали подобные изменения, воспользовавшись данными, которые собирали медицинские службы 144 стран и регионов мира в тот момент времени, когда общее число заболевших Covid-19 достигло отметки в 375 тыс. человек.

С помощью этих данных ученые вычислили, как быстро вирус распространялся в странах, которые расположены на разных широтах. Для этого они сравнили количество больных 20 и 27 марта. Эпидемиологи дополнительно сопоставили эти цифры со строгостью карантина в каждой стране, а также с тем, как менялась погода в то время и с другими климатическими, социальными и экономическими факторами.

«Предварительные исследования показывали, что температура и широта местности играли важную роль в распространении вируса. Последующие (более точные и детальные) расчеты показали, что это на самом деле не так», — объяснил еще один автор работы, эпидемиолог из Торонтского университета (Канада) Петер Юни.

В частности, ученые не нашли никакой зависимости между географическим положением страны и темпами развития эпидемии, что было характерно как для государств Европы и Азии, так и для стран Нового Света и Африки. Кроме того, согласно их результатам, на распространение COVID-19 не влияли ни влажность, ни ВВП, ни уровень урбанизации или расходы на здравоохранение.

Единственным сдерживающим фактором, по словам эпидемиологов, были запреты на массовые собрания людей и закрытие школ. Поэтому исследователи призывают власти всех стран, охваченных эпидемией, очень взвешенно подходить к отмене карантина и руководствоваться при этом эпидемиологическими соображениями.

Minval.az