Национальная разведывательная организация Турции (MIT) оказала содействие в освобождении гражданки Италии Сильвии Констанцо Романо, похищенной в портовом городе Чакама юго-востоке Кении в ноябре 2018 года. Об этом сообщает Anadolu.

Согласно информации, 25-летняя Романо работала в одной из гуманитарных организаций, осуществляющих деятельность на территории Сомали.

Как сообщается, MIT подключилась к поискам похищенной в декабре 2019 года, по просьбе итальянских властей.

Через свою разведывательную сеть в регионе турецкой спецслужбе удалось установить, что Романо жива. В ходе операции MIT задействовала свои технические средства, развернутые в регионе.

В результате скоординированных действий MIT и соответствующих структур Сомали и Италии Сильвия Констанцо Романо была освобождена из плена. Ее передали представителям итальянского правительства в субботу, 9 мая, в столице Сомали, Могадишу.

По данным итальянских СМИ, Романо работала в качестве волонтера в гуманитарной организации Africa Milelel Onlus.

Сильвия Констанцо Романо удерживалась в заложниках на протяжении 18 месяцев.

Утром, 10 мая, Романо чартерным рейсом доставили в аэропорт Чампино под Римом. В воздушной гавани ее встречали премьер-министр Италии Джузеппе Конте, глава МИД Луиджи ди Майо и члены семьи. Романо выразила благодарность всем, кто принял участие в ее освобождении.

Minval.az