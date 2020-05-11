В китайском Ухане за сутки 10 мая выявили пять новых подтвержденных случаев коронавируса. В городе после долгого перерыва второй день подряд регистрируют локальные заражения, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Отмечается, что все пятеро первоначально были бессимптомными носителями, но за минувшие сутки их случаи переквалифицировали в подтвержденные.

Напомним, после 4 апреля в Ухане не сообщалось о новых случаях заражения, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с COVID-19.

Накануне в Ухане был подтвержден один случай коронавируса. Таким образом, число зараженных в активной форме по состоянию на утро понедельника составляет шесть человек, все госпитализированы.

Как сообщили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в стране зафиксировали 17 новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей, летальных исходов не было.

Из 17 случаев – семь ввозных, остальные десять – локальные.

Minval.az