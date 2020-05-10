Не менее 11 мирных жителей получили ранения в результате взрыва, устроенного террористической организацией YPG / PKK в городе Эль-Баб на севере Сирии.

Об этом сообщает в воскресенье «Анадолу» со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Как сообщается, террористы оставили пакет со взрывным устройством на одном из самых оживленных проспектов города – Раи. Бомба сработала в торговом заведении в момент, когда люди совершали покупки.

На месте происшествия работают пожарные бригады, раненые госпитализированы.

Отмечается, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.

В результате взрыва прилегающей территории нанесен материальный ущерб.

Согласно информации, теракт совершен в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции «Щит Евфрата».

Minval.az