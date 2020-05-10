Ведутся консультации по поводу проведения саммита «астанинской тройки» по Сирии между Ираном, России и Турцией. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

«Переговоры идут, консультации между странами-гарантами астанинского процесса продолжаются. Астанинский процесс жив, пауза в проведении различных конференций связана с распространением коронавируса в мире», — сказал Мусави, отвечая на вопрос о датах встречи президентов Ирана, России и Турции.

Он также выразил надежду, что саммит в Тегеране пройдет после нормализации ситуации с коронавирусом в мире. Если этот процесс затянется, Мусави не исключил проведение онлайн-конференции, однако указал, что Иран рассчитывает на проведение очной встречи.

Minval.az