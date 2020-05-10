До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 92691 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, которые приводит «Анадолу», за последние сутки в Турции подтверждено еще 47 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), общее число погибших достигло 3786.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 138657, поскольку еще у 1542 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 36187 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 1370598 анализов.

«В ближайшее время число вылечившихся от Covid-19 в Турции достигнет 100 тыс, ожидается снижение уровня смертности и заболеваемости», — выразил уверенность Коджа.

Minval.az