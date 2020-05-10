ВС Греции отложили все запланированные военные учения в период с 11 мая на неопределенный срок. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщают греческие СМИ со ссылкой на военные источники.

Генштаб ВС Греции принял соответствующее решение с учетом опасений из-за распространения коронавируса нового типа (Сovid-19) в частях, принимая во внимание предупреждение Минздрава о том, что следующие 15 дней станут «критическим периодом» для страны в борьбе с опасным вирусом.

В рамках этих инициатив отменено широкомасштабное военное учение «Буря — 20», запланированное на 11-19 мая в Эгейском море.

Число зараженных коронавирусом в греческий армии сотравляет 0,05 процента.

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