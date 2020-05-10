Президент США Дональд Трамп боится, что возможная вспышка коронавируса осенью помешает ему остаться на посту президента. Об этом, как пишет «Лайф», газете Washington Post рассказали советники главы Белого дома.

Они утверждают, что американский лидер потрясён тем, как стремительно падает его популярность у избирателей.

— В личных беседах он пытался понять, как его судьба резко изменилась: от веры в то, что он на пути к переизбранию, до осознания, что он проигрывает вероятному кандидату от демократов, бывшему вице-президенту Джо Байдену практически во всех опросах, включая внутренние опросы его штаба, — пишет издание.

По данным газеты, президент планирует возобновить митинги своих сторонников уже в начале лета, и сейчас его команда обсуждает этот вопрос.

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