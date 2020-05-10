Рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Саудовской Аравии – более 1,9 тысячи человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.

По данным министерства, за последние сутки в Саудовской Аравии выявлены 1912 новых зараженных, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 39048, выздоровели 11457 человек, скончались 246.

Ранее саудовские власти предупредили, что из-за несоблюдения мер самоизоляции число заболевших коронавирусом в стране может достигнуть 200 тысяч, и система здравоохранения перестанет справляться с ситуацией.

Minval.az