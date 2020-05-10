Глава признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файиз ас-Саррадж раскритиковал бездействие международного сообщества на фоне обстрелов населенных пунктов страны со стороны незаконных вооруженных формирований, возглавляемых Халифой Хафтаром.

Обстрелы и провокации сторонников Хафтара не оставляют нам выбора, кроме как наносить ответные удары по наемникам, сказал ас-Саррадж.

В Триполи назвали действия Хафтара и его сторонников военными преступлениями.

«Массированные обстрелы районов столицы Триполи последних дней – показатель отчаяния на фоне серии поражений, которые понесли сторонники Хафтара. Проект насильственного захвата власти в Ливии провалился. У нас не осталось выбора, кроме как наносить ответные удары, задействовав все имеющиеся ресурсы», — сказал глава ПНС (цитата по «Анадолу»).

По его словам, «застенчивого осуждения» мирового сообщества недостаточно. Нужны решительные действия по противодействию Хафтару и его пособникам.

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