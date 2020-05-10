Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи объявил, что уходит на «модифицированный» карантин после того, как у сотрудницы Белого дома выявили коронавирусную инфекцию. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на CNN.

Ближайшие 14 дней Фаучи будет постоянно носить маску и работать из дома, однако он сохраняет за собой право посещать рабочее место в Национальном институте аллергических и инфекционных заболеваний, так как, кроме него, там не будет других сотрудников.

При этом главный инфекционист США отметил, что в его случае идёт речь о контакте «с низким риском», поэтому, если он будет вызван в Белый дом или Сенат, непременно туда отправится, соблюдая при этом все меры предосторожности.

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