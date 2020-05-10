Турция направила в Казахстан самолет с грузом медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса нового типа (Сovid-19).

Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Груз помощи был сформирован оборонным ведомством по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция в период пандемии отправила грузы с медпомощью в более чем, 60 стран мира, в том числе США, ЮАР, Палестину, Италию, Испанию, Македонию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговине, Косово, Великобританию, Сомали, Тунис и многие другие страны.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что за помощью к Турции обратились уже 128 стран.

Minval.az